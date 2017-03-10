LG’nin yeni orta segment akıllı telefonu LG K10 2017 Turkcell‘de satışa sunuldu. 2.5D kıvrımlı ön panel, mükemmel dış hatlar ve metalik U çerçeve ile tasarlanmış özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG K10 2017 modelinde 2GB Ram ve Android 7.0 Nougat bulunuyor. Aynı zamanda akıllı telefon 4.5G uyumu sayesinde yüksek hızda İnternet de sunuyor.
LG K10 2017 Turkcell Mağazalarında
Akıllı telefon ilk olarak Turkcell mağazalarında satışa sunulmaya başladı. Teknoloji marketlerinde ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. LG K10 Turkcell mağazalarında ve Turkcell.com.tr adresi üzerinden satın alınabilir. Turkcell’de peşin satış fiyatı 1.199 TL olarak belirlemiş. Turkcell aboneleri faturaya ek olarak 24 ve 36 ay taksitle satın alabilecekler.
LG K10 2017 Özellikleri
- 2.5D kıvrımlı ön panel, mükemmel dış hatlar ve metalik U çerçeve ile tasarlanmış konforu size sunuyor.
- 5.3 inç HD In-Cell ekranı, resimlerin ve videoların daha geniş ve parlak görünmesine, ekranın dış ortamlarda görünürlüğünün artmasına imkan sağlar. Dokunma paneli cam kırılsa bile çalışmaya devam eder.
- Selfie çubuğuna gerek kalmadan 5 MP ve 120 derecelik geniş açılı selfie kamerası ile daha parlak, daha berrak fotoğraf ve videolar için herkes ekran başına.
- Telefonunuza dokunmaya gerek yok. Sadece telefonu sabit tutun, otomatik çekim yüzünüzü en iyi şekilde yakalar. Tuşa basmadan, eğlenceli ve net selfieler artık çocuk oyuncağı.
- Fotoğraf çekmek için tuşlara basmak sarsıntılı çekime yol açar. Her seferinde net selfieler için sadece elinizi kapatın ve 3 saniyelik geri sayımı başlatın.
- Flaş olarak kullanabileceğiniz ekran aydınlatması yardımı ile daha parlak selfieler çekin. Böylece düşük ışıklı ortamlarda daha aydınlık fotoğraflar elde edebilirsiniz.
- Anı yakalayın. Tam donanımlı 13 MP arka kamera her açıdan hayatınızın en iyi anlarını yakalar. Geniş 1/3 sensör, karanlık ortamlarda ışığı yakalayan F2.2 lens ile bütün anlarınız net, keskin ve paylaşılabilir. Üstelik çektiğiniz fotoğrafı anında sosyal medyada paylaşmanıza imkan sağlar.
- Hızlı çekin, hızlı paylaşın.Gecikme yok, geri kalma yok, deklanşöre bas ve anı yakala. Çabuk ve basit bir şekilde sosyal medyada paylaş.
- 1.5 GHZ 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza ile hızlı, akıllı ve donanımlı. 2800 mAh çıkarılabilir batarya ile uzun süre telefonunuzu şarj etmenize gerek kalmayacak. Ayrıca OTG desteği ile başka aygıtların (mouse, klavye v.s.) telefonunuz ile kullanılmasına imkan sağlar.
LG K10 2017 Teknik Özellikleri
Genel Özellikler
- İşletim Sistemi Android 7.0 (Nougat)
- Bellek (RAM) 2 GB
- İşlemci Hızı MT6750 1.5GHz Octa Core
Boyut & Ağırlık
- Boy 148.7 mm
- Genişlik 75.3 mm
- Kalınlık 7.9 mm
- Ağırlık 144 gr
Hafıza
- Dahili Hafıza 16 GB
- Harici Hafıza 32 GB’ye Kadar MicroSD Kart
Ekran & Görüntü
- Ekran Boyutu 5.3 inç
- Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
- Ekran Teknolojisi IPS LCD
- Ekran Tipi IPS LCD Kapasitif Ekran
Kamera
- Arka Kamera 13 MP
- AutoFocus
- Flaş
- Ön Kamera 5MP
Video & Multimedya
- Video Çözünürlük 1080 Piksel
- Video Kayıt 1080 Piksel 30 Kare/Saniye
- Görüntülü KonuşmaUygulama ile İnternet Üzerinden
- Radyo
Bağlantılar
- 4.5G İndirme (Download) Hızı 300 Mbps
- 4.5G ile Uyumlu CAT 6
- Kablosuz Ağ (Wi-Fi)802.11a/b/g/n/ac
- İnternet Paylaşımı
- Bluetooth v4.2
- 3G İndirme (Download) Hızı HSPA+ Downlink 42 Mbps / Uplink 5.76 Mbps
Pil & Güç Yönetimi
- Pil Türü Li-Ion 2800 mAh çıkarılabilir
Diğer Özellikler
- Micro USB Data Bağlantı ve Şarj Bağlantısı
- GPS & Lokasyon