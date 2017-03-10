LG’nin yeni orta segment akıllı telefonu LG K10 2017 Turkcell‘de satışa sunuldu. 2.5D kıvrımlı ön panel, mükemmel dış hatlar ve metalik U çerçeve ile tasarlanmış özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG K10 2017 modelinde 2GB Ram ve Android 7.0 Nougat bulunuyor. Aynı zamanda akıllı telefon 4.5G uyumu sayesinde yüksek hızda İnternet de sunuyor.

LG K10 2017 Turkcell Mağazalarında

Akıllı telefon ilk olarak Turkcell mağazalarında satışa sunulmaya başladı. Teknoloji marketlerinde ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. LG K10 Turkcell mağazalarında ve Turkcell.com.tr adresi üzerinden satın alınabilir. Turkcell’de peşin satış fiyatı 1.199 TL olarak belirlemiş. Turkcell aboneleri faturaya ek olarak 24 ve 36 ay taksitle satın alabilecekler.

LG K10 2017 Özellikleri

2.5D kıvrımlı ön panel, mükemmel dış hatlar ve metalik U çerçeve ile tasarlanmış konforu size sunuyor.

5.3 inç HD In-Cell ekranı, resimlerin ve videoların daha geniş ve parlak görünmesine, ekranın dış ortamlarda görünürlüğünün artmasına imkan sağlar. Dokunma paneli cam kırılsa bile çalışmaya devam eder.

resimlerin ve videoların daha geniş ve parlak görünmesine, ekranın dış ortamlarda görünürlüğünün artmasına imkan sağlar. Dokunma paneli cam kırılsa bile çalışmaya devam eder. Selfie çubuğuna gerek kalmadan 5 MP ve 120 derecelik geniş açılı selfie kamerası ile daha parlak, daha berrak fotoğraf ve videolar için herkes ekran başına.

kamerası ile daha parlak, daha berrak fotoğraf ve videolar için herkes ekran başına. Telefonunuza dokunmaya gerek yok. Sadece telefonu sabit tutun, otomatik çekim yüzünüzü en iyi şekilde yakalar. Tuşa basmadan, eğlenceli ve net selfieler artık çocuk oyuncağı.

Fotoğraf çekmek için tuşlara basmak sarsıntılı çekime yol açar. Her seferinde net selfieler için sadece elinizi kapatın ve 3 saniyelik geri sayımı başlatın.

Flaş olarak kullanabileceğiniz ekran aydınlatması yardımı ile daha parlak selfieler çekin. Böylece düşük ışıklı ortamlarda daha aydınlık fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Anı yakalayın. Tam donanımlı 13 MP arka kamera her açıdan hayatınızın en iyi anlarını yakalar. Geniş 1/3 sensör, karanlık ortamlarda ışığı yakalayan F2.2 lens ile bütün anlarınız net, keskin ve paylaşılabilir. Üstelik çektiğiniz fotoğrafı anında sosyal medyada paylaşmanıza imkan sağlar.

arka kamera her açıdan hayatınızın en iyi anlarını yakalar. Geniş 1/3 sensör, karanlık ortamlarda ışığı yakalayan lens ile bütün anlarınız net, keskin ve paylaşılabilir. Üstelik çektiğiniz fotoğrafı anında sosyal medyada paylaşmanıza imkan sağlar. Hızlı çekin, hızlı paylaşın.Gecikme yok, geri kalma yok, deklanşöre bas ve anı yakala. Çabuk ve basit bir şekilde sosyal medyada paylaş.

1.5 GHZ 8 çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza ile hızlı, akıllı ve donanımlı. 2800 mAh çıkarılabilir batarya ile uzun süre telefonunuzu şarj etmenize gerek kalmayacak. Ayrıca OTG desteği ile başka aygıtların (mouse, klavye v.s.) telefonunuz ile kullanılmasına imkan sağlar.

LG K10 2017 Teknik Özellikleri

Genel Özellikler

İşletim Sistemi Android 7.0 (Nougat)

Android 7.0 (Nougat) Bellek (RAM) 2 GB

2 GB İşlemci Hızı MT6750 1.5GHz Octa Core

Boyut & Ağırlık

Boy 148.7 mm

148.7 mm Genişlik 75.3 mm

75.3 mm Kalınlık 7.9 mm

7.9 mm Ağırlık 144 gr

Hafıza

Dahili Hafıza 16 GB

16 GB Harici Hafıza 32 GB’ye Kadar MicroSD Kart

Ekran & Görüntü

Ekran Boyutu 5.3 inç

5.3 inç Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel

720 x 1280 Piksel Ekran Teknolojisi IPS LCD

IPS LCD Ekran Tipi IPS LCD Kapasitif Ekran

Kamera

Arka Kamera 13 MP

13 MP AutoFocus

Flaş

Ön Kamera 5MP

Video & Multimedya

Video Çözünürlük 1080 Piksel

1080 Piksel Video Kayıt 1080 Piksel 30 Kare/Saniye

1080 Piksel 30 Kare/Saniye Görüntülü Konuşma Uygulama ile İnternet Üzerinden

Uygulama ile İnternet Üzerinden Radyo

Bağlantılar

4.5G İndirme (Download) Hızı 300 Mbps

300 Mbps 4.5G ile Uyumlu CAT 6

CAT 6 Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac

802.11a/b/g/n/ac İnternet Paylaşımı

Bluetooth v4.2

v4.2 3G İndirme (Download) Hızı HSPA+ Downlink 42 Mbps / Uplink 5.76 Mbps

Pil & Güç Yönetimi

Pil Türü Li-Ion 2800 mAh çıkarılabilir

Diğer Özellikler