Bu Dll dosyası Avrupa modeli olan LG Stylus K520 modeli içindir. Yani dosya sadece bu cihaz için uygundur ve sadece bu cihaz için LG programı tarafından yüklenebilir.

Yüklemeniz Gereken Programlar:

Dosyalar:

Eğer yükleme işleminde herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız LGUP_K520.MSİ dosyasını yükleyerek cihazınızı bilgisayarınıza bağlayarak çalıştır deyiniz ve program sizi nasıl devam etmeniz gerektiği konusunda yönlendirme yapacaktır.

NOT: Lütfen bu Dll dosyasını sadece LG K520 modeli için deneyiniz. Yanlış yapılan işlemden dolayı cihazınızın brick yani kullanılamaz duruma gelmesinden LGDestek.Net ekibi sorumlu tutulamaz.