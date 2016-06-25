Bu Dll dosyası Avrupa modeli olan LG Stylus K520 modeli içindir. Yani dosya sadece bu cihaz için uygundur ve sadece bu cihaz için LG programı tarafından yüklenebilir.

Yüklemeniz Gereken Programlar:

Dosyalar:

Eğer yükleme işleminde herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız LGUP_K520.MSİ dosyasını yükleyerek cihazınızı bilgisayarınıza bağlayarak çalıştır deyiniz ve program sizi nasıl devam etmeniz gerektiği konusunda yönlendirme yapacaktır.

NOT: Lütfen bu Dll dosyasını sadece LG K520 modeli için deneyiniz. Yanlış yapılan işlemden dolayı cihazınızın brick yani kullanılamaz duruma gelmesinden LGDestek.Net ekibi sorumlu tutulamaz.

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  • Özgür SARI

    Kardeşim bize lazım olan tr .dll.. LGK520TR kdz paylaşıyosunuz ama nasıl yüklicez o yok.

    • .DLL dosyaları TR veya EU olarak ayrılmaz Model numaranıza göre yazıya ekledik. Yazıdaki DLL dosyasını kulanınız. Bir hata alıyorsanız eğer bize bildirebilirsiniz.

  • Türkay Leblebicioğlu

    Peki K520TR modeli için bir .dll dosyası mevcut mu? Veya LG Flash Tool 2014 ile de bu modele Stock Rom yüklenebilir mi?

  • Yusuf

    Lgk520tr modeline uygunmudur veya lgk520tr firmware indirip burdaki adımları yapsak lütfen acil cevap?

  • burada sozu edilen romu ve kurma seklini k520DY için kullanabilirmiyim?ben ithlatcı garantili lg stylus 2 aldım dual sim model fakat turkce yok bu yüzden rom yüklemem lazım almanca İngilizce hersey var ama turkce yok.ne yapabilirim?
    tesekkurler

    • kryptongsm

      k520DY türkçe rom için benimle iletişime geçebilirsin.