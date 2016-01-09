Yeni geliştirilen LG UP programı ile LG akıllı telefonlarımıza Stock Rom KDZ yükleme işlemi nasıl yapılır? Bunu bir yükleme rehber ile size anlatacağız.. LG FlashTool’dan daha sade ve daha hızlı yükleme işlemine sahip. LG UP ile telefonu kapatmadan telefon açıkken yükleme işlemi yapan bir program. Bu şu anlama geliyor; Telefonu download moda almamıza gerek kalmadan Stock Kdz yükleme işle yapabiliyoruz.
LG UP Dosyalar:
- LG UP Ver. 1.14: LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi
- LG UP LAB Ver. 1.10: LGUP_Lab_Frame_Ver_1_10.msi
- LG UP Store Ver. 1.14: LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi
- LG Mobile Driver > Download
LG UP DLL Dosyaları
- LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi – MSM8994 810 – işlemcili telefonlar
- LGUP_8974_DLL_Ver_0_5.MSI – MSM8974 800 işlemcili Telefonlar
- LGH850_DLL.msi: – LG G5
- LGvs987_DLL.msi: – LG G5
- LGH830_DLL.msi: – LG G5
- LGK428_DLL.msi – LG K10
- LGK350_DLL.msi – LG K8
LG Stock Rom KDZ Yazılımı İndir
Telefon modelinize ait Stock kdz dosyalarını aşağıdaki bağlantılara tıklayıp telefon modelinize göre seçip indirebilirsiniz.
- LG G2 Stock Rom
- LG G3 Stock Rom
- LG G4 Stock Rom
- LG G5 Stock Rom
- LG V10 Stock Rom
- LG V20 Stock Rom
- LG K10 Stock Rom
LG UP Stock ROM KDZ Yükleme Rehberi
- Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
- LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.
- Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.
- 3 nolu işlem BIN file karşısındaki … butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.
- Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.
- “REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.
NOT: Yükleme esnasında telefonun bağlantısını kesmeyin. Şarj %50 üzerinde olsun.
Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.
LG UP & LG UP Dll Files (Fixed) —> Download