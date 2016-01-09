Yeni geliştirilen LG UP programı ile LG akıllı telefonlarımıza Stock Rom KDZ yükleme işlemi nasıl yapılır? Bunu bir yükleme rehber ile size anlatacağız.. LG FlashTool’dan daha sade ve daha hızlı yükleme işlemine sahip. LG UP ile telefonu kapatmadan telefon açıkken yükleme işlemi yapan bir program. Bu şu anlama geliyor; Telefonu download moda almamıza gerek kalmadan Stock Kdz yükleme işle yapabiliyoruz.

LG UP Dosyalar:

LG UP DLL Dosyaları

LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi – MSM8994 810 – işlemcili telefonlar

LGUP_8974_DLL_Ver_0_5.MSI – MSM8974 800 işlemcili Telefonlar

LGH850_DLL.msi: – LG G5

LGvs987_DLL.msi: – LG G5

LGH830_DLL.msi: – LG G5

LGK428_DLL.msi – LG K10

LGK350_DLL.msi – LG K8

LG Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

Telefon modelinize ait Stock kdz dosyalarını aşağıdaki bağlantılara tıklayıp telefon modelinize göre seçip indirebilirsiniz.

LG UP Stock ROM KDZ Yükleme Rehberi

Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.

mod da bilgisayara bağlayıp, programını çalıştırın. LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.

telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen tikini işaretleyin. Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.

3 nolu işlem BIN file karşısındaki … butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.

butonuna (çarpının solundaki) tıklayın. Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.

“REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

NOT: Yükleme esnasında telefonun bağlantısını kesmeyin. Şarj %50 üzerinde olsun.

Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.

LG UP & LG UP Dll Files (Fixed) —> Download