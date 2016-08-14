Bu makalemiz de LG V10 kullanıcıları için “Stock Rom” yükleme işlemlerini anlatacağız. LG V10 modelimiz hangi ülkeye kayıtlı ise o ülkenin “KDZ” dosyasını indirip işlemleri uygulamalıyız. Başka ülkenin “KDZ” dosyasını yüklemek LG V10 modelimizi garanti dışı bırakır. İşlemlere başlamadan önce her ihtimale karşı yedekleme işlemlerini yapınız. Stock Rom yüklemek için gerekli program ve sürücülerimizi indirelim

  Stock Rom Yükleme Programları

Eğer LG Flash Tool programı çalışmazsa aşağıdaki linke tıklayarak Visual C++ Runtime Library‘i yükleyin.

Stock Rom Yükleme Programları‘nı kurduktan sonra aşağıdaki yükleme adımlarını izleyerek KDZ kurulumu yapabilirsiniz:

1-Öncelikle LG USB Sürücüleri‘ni indiriyoruz ve bilgisayarımıza kuruyoruz.
2-Daha sonra bilgisayarımıza indirdiğimiz LG Flash Tool programını kuruyoruz.
3-Bu işlemlerden sonra programın ve sürücülerin tam çalışabilmesi için LG V10 telefonumuzu ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz.
4-Yeniden başlatma işlemlerinden sonra LG V10 telefonumuzu kapatıyoruz.
5-Kapalı olan telefonumuzun Ses Açma tuşuna basılı tutarak USB kablo ile bilgisayara bağlıyoruz.
6-LG V10 telefonumuzu USB kablo ile bilgisayara bağladıktan sonra telefonun ekranına Firmware Update ekranı gelir.
7-Firmware Update ekranı geldikten sonra aşağıda bulunan KDZ dosyaları arasında LG V10 modelinize uygun olanı indirin.
8-Aşağıdaki resimler yardımıyla LG V10 modelinize KDZ dosyasını yükleyin.

1. Adım: LG Flash Tool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

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2. Adım: “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flash Tool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

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Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.

3. Adım: karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.

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4. Adım: Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.

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Tüm bu adımları izledikten sonra lütfen işlem bitene kadar bilgisayarınızı ve telefonunuzu USB bağlantısını kesmeyiniz. İşlem bittikten sonra telefonu yeniden başlatın ve kolay kurulum ekranından gerekli işlemleri yaparak cihazınızı kullanabilirsiniz. Böylelikle Stock Rom kurulumunuz başarıyla tamamlanmış olur.

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  • Ramazan Akar

    Arkadaşlar elimde v10 h900 a&tt cihaz var marshmallow 6 yüklü şebeke sorunu var iş yerinde çekiyor evde çekmiyor tahminimce 3g ve 4g de çekiyor 2g de çekmiyor lg Up ile en son güncellemeyi de yükledim bunu düzeltme yolu varmı birde 6.0 a 5.1 root lu sistemi yükleye bilirmiyim

  • Şerafettin Çağlar

    2. adımı ayrıntılı anlatır mısınız? indirdiğim 1.6 gb lik h900_20j dosyasının neden görmüyor?
    2 saat dosyanın indirilmesini bekledim.

  • Model numaranıza göre. Telefon hakkıda/Yazılım bilgileri bölümünde model numaranız yazar.

    • Şerafettin Çağlar

      kdz dosyası indirme işlemi bitmesine rağmen hala açılmıyor hala indiriiliyor görünüyor dosya boyutu büyük olduğu için yükleme işlemi içinde mi bu kadar beklemem gerek…

    • Şerafettin Çağlar

      h900 kdz dosyasını görmüyor bu seferde. ücretli sürüm bişeyler diyor. yardımcı olur musunuz

  • Erhan Bardakçı

    Merhaba, benim de elimde AT&T H900 cihaz var. Bu cihaza root yapamıyorum sanırım bootloader kilitliymiş ayrıca cihazı modem olarak göstermeye çalışınca uyarı veriyor ve işlemi yapmıyor, ne yapmalıyım?

    • Orhan Ayık

      mrb kardeş bende günlerce uğraştım ve sonunda root layabildim istersen yardımcı olabilirim…

      • Mehmet Emre

        stock rom konusunda yardımcı olabilirmisiniz bana lg v10 h960tr

      • Orhan Ayık

        Mrb bendeki cihaz h900 modeli ben onu yapmıştım.fakat 5.1.1 sürümüne root yapılıyor 6.0 olmuyor en azından şimdi böyle..sendeki cihaz türkiye cihazı sanırım hangi konuda takılı kalıyorsan onu söyle..

      • Mehmet Emre

        teşekkür ederim şöyleki flashtool açıyorum kdz dosyasını seçip starta basıyorum daha sonra gelen pencerede ok diyorum ilerlemeye başlıyor 5 saniyede yüzde yüze geliyor telefondaki yeşil ışık gelmiyor haliyle günceleme yüklenmeden bitiyor

      • Orhan Ayık

        Muhtemelen kdz dosyasında sorun vardır.başka bir kdz dosyası bulmanda fayda vardır.bu arada yanlış dosya olmadığına dikkat et..

      • Ahmet Merve

        bana yardımcı olur musun kardeşim

      • Orhan Ayık

        mrb. elimden geldiğince yardımcı olayım öncelikle telefonun lg v10 h900 modeli ise aşağıdaki adımları yapabilrsin .
        LG UP proramını indirip bilgisayara yüklüyoruz..
        sonrasında lg v10 h900 5.1.1 tot dosyasını indiriyoruz.( google yazarsanız karşınıza çıkacaktır..)yükleme adımları aşağıdaki gibi..
        1-) Telefonu kapatın ve Ses Açma tuşuna basılı tutarak USB ye bağlayın telefon Download modda açılacaktır ardından Masaüstüne gelen LGUP Programını açın.
        2-) Program Telefonunuzu gördükten sonra “UPGRADE” tikini işaretleyin.
        3-) Aşağıda BIN file karşısındaki … butonuna(çarpının solundaki) tıklayın.
        4-) Açılan Pencerede yükleyeceğiniz tot dosyasını seçin.
        5-) Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

        yükleme bittikten sonra telefon restart olup açılacaktır ilk açılış uzun sürecektir sabırla beklemenizi tavsiye ederim..sonrasında rootlu sistem telefonunuzda olacaktır..

      • Ahmet Merve

        Kardesim cvp verdigin icin tesekkur ederim ya benim sorunum su normalde tlf 5.0 di sonra guncellemede 5.1.1 oldu ama bu sefer telefon her actigimda kendini guncelliyor ama gene ayni oluyor ve butun video seslerinde yuksek seslerde ses kesik kesik geliyo o yizden rootlamak ve 6.0 yukseltmek istiyorum 6.0 yapabilir miyiz

      • Orhan Ayık

        Rica ederim amaç birbirimize yardımcı olmak..
        Soruna gelirsek eğer 6.0 ya yükseltirsen ne yazıkki root olayını kaybedersin.
        Çünkü şuan için 6.0 root dosyası bulunamıyor.zaten sürekli forumları takip ediyorum.marsmalow sürümünde root dosyası bulabilirsem burda paylaşırım..
        Eğer 5.1.1 de sorun yaşıyorsan teli rootladıktan sonra ayarlardan fabrika ayarlarına geri dön.ve tel açıldıktan sonra otomatik güncellemeyi kapat..
        Umarım yardımcı olmuşumdur..

      • Ramazan Akar

        Arkadaşlar elimde v10 h900 a&tt cihaz var marshmallow 6 yüklü şebeke sorunu var iş yerinde çekiyor evde çekmiyor tahminimce 3g ve 4g de çekiyor 2g de çekmiyor lg Up ile en son güncellemeyi de yükledim bunu düzeltme yolu varmı birde 6.0 a 5.1 root lu sistemi yükleye bilirmiyim

      • Orhan Ayık

        Hayır ne yazıkki geri dönüş yapılamıyor.simdilik 6.0 root dosyası olmadığı için beklemekten başka bir çare yok …

  • mehmet

    KARDEŞİM H901 V10 TELEFONA ROOT ATMAYA ÇALIŞIYORUM BANA YARDIMCI OLURMUSUN

  • mehmet

    h901 model var elimde bu telefona türkiye romu yüklersem telefon brick olurmu

  • cem alar

    h900 için rom tot uzantl lg flash tool görmüyor

  • Mesut Irmak

    Merhaba, elimde AT&T H900 cihazı var. Yani garantili değil. Cihazla gelen AT&T programlarının çoğunu kullanmıyorum, özellikle rehberi her açışımda AT&T adress book açmaya çalışıyor. Bu telefona yukarıda anlatılan şekilde Türkiye ROMu yükleyebilir ve telefonla gelen gereksiz programlardan kurtulabilirmiyim? Cevap için teşekkürler.

    • Kerim Onaylar

      Merhaba,
      H900 modeli olduğu için sadece H900 stock romları yükleyebilirsiniz. H960 Stock rom sizin telefonunuza maalesef olmaz.

      • Şerafettin Çağlar

        h900 kdz dosyasını görmüyor nasıl yükleyecez

    • cem alar

      mesut kardeşim yükleyebildin mi 6.0

    • mevlüt

      mesut ırmak kardeşim yıldız kare yıldız kare 2666 kare yıldız kare yıldız yap 3. sekmeye gel en üstte açılan tiki 2.sini işaretle ve çık adressbook kapanır