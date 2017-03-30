IFA 2017 fuarında tanıtılması beklenen LG V30 için beklentiler çok yükseklerde dolaşıyor. LG V20’nin IFA 2016‘ya damga vurması ve ABD’de satış patlaması yaşaması sonrası gözler LG V30’a çevrildi ve “acaba nasıl bir tasarım ile gelecek?” soruları kafaları karıştırmaya başladı.

LG V30 Ön Paneli Sızdırıldı

MWC 2017‘de tanıttığı yeni amiral gemisi LG G6‘dan sonra LG’nin asıl hedefi LG V30 olmaya başladı. V serisini ayrı bir yerde tutan firmanın LG V30‘da ne kadar büyüklükte bir ekran kullanacağı bilinmiyor. LG V10 ve LG V20 modellerine bakıldığında iki modelde de çift ekran yer alıyor ve bu çift ekranların çözünürlükleri ve boyutları aynı idi. LG V30 ile ilgili ilk gelişme ekrandan oldu ve ön panel sızdırıldı.

LG V30‘un diğer V serisi modellerinde görüldüğü gibi 5.7 inç büyüklüğünde ana ekran ve 2.1 inç büyüklüğünde ikinci ekran sunacağı görülüyor. Sızdırılan ön panelde dikkat çeken en önemli yer ise ön kameralar. Çift ön kameraya sahip olması beklenen LG V30, bu kameraların yanı sıra arka tarafta da çift kamera ile gelerek toplamda 4 kameraya sahip olan ilk akıllı telefon olabilir. Donanım konusunda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 64 GB depolama ve 6 GB RAM beklenen model merakla bekleniyor.

Modelin diğer V serileri gibi bu sene yapılacak olan IFA 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.