Geçtiğimiz yıl IFA fuarında ilk versiyonu tanıtılan telefonun, bu yıl K10 2017 modeli ile yeniden karşımıza çıktı. 2016 modeline göre daha gelişmiş özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Orta segment akıllı telefonlarda, parmak izi sensörü bulunduran nadir telefonlar arasında yerini alıyor. LG K10 2017 modeli ülkemizde Turkcell aracılığı ile satışa sunulmaya baladı. Telefonu ilk aldığınızda yeni yazılım güncellemelerini yüklemeniz gerekecek. LG K10 2017 modeli için yayımlana V10b yazılım güncellemesi ile ilk güncellemesini de almış oldu.

LG K10 2017 V10b Yazılım Güncellemesi

LG K10 2017 modeli Android 7.0 Nougat yazılımını kullanıyor. En güncel ve en son Android sürümüne sahip akıllı telefon, V10b versiyon güncellemesi ile güvenlik yazılımını da güncellemiş oldu. Ülkemiz de satışa sunulan akıllı telefon M250Y model numarasına sahip ve Turkcell iletişim merkezlerinde satışa sunulmuş durumda.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: M250Y V10b

M250Y V10b Kernel Sürüm:

Yapın Numarası:

Güvenlik Yaması : 01.03.2017

: 01.03.2017 Dosya Boyutu:

LG K10 2017 V10b Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 2017 model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;