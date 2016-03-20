LG G2’nizin arayüzünden sıkıldıysanız bir XDA geliştirici olan sizin için çok güzel bir LG G5 yaması hazırlamış. Bu yama ile LG G2’nizde G5 arayüzü deneyimini yaşayabilirsiniz (tabiiki %100 bir port değil). Sadece Cloudy G2 3.3 üzerinde denendi ve çalıştı. Stock Romda çalışıp çalışmadığı denenmedi. Eğer Stock Romda denerseniz lütfen sonucu bizimle paylaşın.

Lütfen bu modu kullanırken DPI ayarını değiştirmeyin.

Özellikleri ve tema uygulanan uygulamalar:

framework-res

lge-res

apps_floating-res

lgsystemui (Durum çubuğu)

lg takvim

lg hesap makinesi

lgmusic (Müzik çalar)

lgincallui (Arama ekranı)

lgmessage (Mesajlar)

lgqmemo (Quick memo)

lgqremote (Quick remote)

lgfmradio

lgbrowser

lggallery (Galeri)

lgfilemanager (Dosya yöneticisi) ve dahası..

Yeni yazı tipleri

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Reboot recovery

Install LG-G5_inspired-UX.zip

Reboot System

Ekran Görüntüleri:

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

Kaynak: XDA