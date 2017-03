Kullandığımız Android işletim sisteminin en büyük özelliklerinden bir tanesi, özelleştirilebilir olması. Telefonda yapacağınız bazı kişisel ayarlar ile telefonu kendinize özel kılabiliyorsunuz. Duvar kağıtları, Widget ve yeni uygulamalar ekleyerek telefonunuzu kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama tarzınızı telefona yansıtmak hiç kolay olmuyor. İstenilen araçları ve uygulamaları bulmak araştırmak bir zor olabiliyor. Google yeni geliştirdiği bir İnternet sitesi ile Android kullanıcılarının bu sorununu ortadan kaldırıyor.

Telefonunu Size Özel Kişiselleştiren İnternet Sitesi

Google yeni hizmete açtığı ”My Android” isimli İnternet sitesi ile Android kullanıcılarının telefonlarını bir kaç dakika içinde kişiselleştirmesi için özel seçimler listeliyor. My Android İnternet sitesinde kullanıcıya bası seçenekler sunuluyor ve bu seçenekler içinden tarzına uygun olanın seçilmesi isteniyor. Kullanıcı her seferinde kendine uygun olan seçeneği seçerek ilerliyor.

Bir kaç sorudan oluşan testte kullanıcıya nasıl bir tasarım istediği soruluyor. En çok nelerden hoşlandığınızı.. Haberler, müzik veya hava durumu gibi önerilerin seçilmesi ile kullanıcıya uygun profil oluşturuluyor. Ayrıca Android konusunda uzman mısınız yoksa acemi mi testin sonunda bunu da öğrenebiliyorsunuz.

Test işlemi sonrasında seçtiğiniz seçeneklere göre kullanmanız gereken duvar kağıtları ve uygulamalar sırası ile size sunuluyor. Aynı zamanda nasıl özelleştirileceği ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Telefonunuz için oldukça yararlı olacağını düşündüğümüz İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.