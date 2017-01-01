LG G2 XOSP N ROM yükleme rehberi ile karşınızdayız. Android’in vazgeçilmez efsanelerinden biri olan LG G2 için ROM geliştirmelerine devam ediliyor. Son olarak Android 7.1.1 Nougat tabanında CrDroid, CyanogenMod 14.1 gibi ROM’lar çıkmıştı. Yeni çıkan XOSP N ROM’un diğerlerinden farkı saf Android arayüzüne sahip olmasına rağmen Xperia arayüzü eklenerek ROM’a ayrı bir hava katılmış ve kullanıcılara sunulmuş.
XOSP N ROM’un Özellikleri
- Xperia Kilit Ekranı Saati
- İnternet Hız Göstergesi
- Xperia N Açılış Animasyonu
- Xperia XZ Fontları
- Xperia XZ Duvar Kağıtları
- Özelleştirilebilir Navbar
- Statusbar’a çift tıklama ile uyutma
- Kilitliyken çift tıklama ile uyandırma
- Bildirim Başlıklarında Blur Efekti
- Sony Album
- Sony Music
- Saat/Hava Durumu Widgetları
- Hava Durumu Uygulaması
- XOSP Ekolayzır
- Personalizations Settings (Kişiselleştirme Ayarları)
LG G2 XOSP N 7.1.1 İndirmeler
- XOSP N 7.1.1 ROM’u İndir
- XOSP N Apps Paketi İndir
- GApps Paketi İndir (Platform; ARM – Android; 7.1 – Varyant; istediğinizi seçebilirsiniz)
- Bootstack Dosyası İndir
LG G2 XOSP N 7.1.1 ROM Yükleme Rehberi
- Telefonunuzun hafızasına ROM, XOSP N Apps, Bootstack ve GApps dosyalarını kopyalayın.
- Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.
- Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.
- Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u, XOSP N Apps’i, Bootsatck ve GApps paketini flaslayın.
- Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
XOSP N 7.1.1 ROM’un Ekran Görüntüleri