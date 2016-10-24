Merhaba sevgili LGDestek.NET takipçileri, sizlere daha önce LG G3 Fulmics Rom 6.5 Kurulum Rehberi makalemizde LG G3 için yayımlanmış en çok kişiselleştirilebilen custom ROM olan Fulmics v6.5’i tanıtmıştık. Dün itibari ile Fulmics ROM’un geliştiricisi xpirt Fulmics ROM v6.6 sürümünü yayımladı. Bu makalemizde yayımlanan bu yeni güncellemede nelerin değiştiğini ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı detalı bir şekilde bulabilirsiniz.

Fulmics ROM v6.6’nın Özellikleri ve Yenilikleri:

  • v30N Marshmallow tabanlı
  • Eylül 2016 Google Güvenlik Yaması
  • LG G5 UX 5.0 arayüzü
  • Çoklu operatör desteği
  • Root, busybox ve init.d desteği
  • Pil, performans ve hafıza iyileştirmeleri
  • Sqlite desteği
  • LG G5 özellikleri:
    • Time-lapse kamera
    • Snap Mode kamera
    • Efektli video düzenleyici
  • Mini görünüm modu
  • Fulmics ince ayarları
  • Fulmics HUB
  • Fulmics OTA
  • APM (Advanced Power Menu: Reboot, Hot Reboot, Recovery, Safe Mode)
  • Camera: 60 FPS (FullHD), 64Bit (4k), 100% Quality (jpeg)

Fulmics 6.6’daki yenilikler:

  • QuickMemo+ v5.0.16
  • VIPER4Android v2.5.0.5
  • Aroma Yükleyiciye Root Modu eklendi (system/systemless)
  • Çift simli modeldeki ağ değişimi sorunu düzeltildi
  • Kamera sorunları giderildi. Tam olarak çalışan LG G5 kamerası
  • Mikrofon ve hoparlör sorunlar giderildi
  • QuickMemo+’daki Google senkronizasyon sorunu düzeltildi
  • MirrorLink’in kapanma sorunu düzeltildi
  • Bazı uyumluluk sorunları düzeltildi

İndirmeler:

LG G3’ünüzü bir LG G5’e dönüştürmek için aşağıdaki talimatları izleyin!

Fulmics v6.6 Yükleme Rehberi:

  1. Rom dosyasını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
  2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme)
  3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
  4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. (Eğer zaten telefonunuzda Fulmics’in önceki sürümlerinden birini kullanıyorsanız sadece Cache ve Dalvik Cache dizinlerini wipelamanız yeterli. Bu şekilde hiç bir veriniz silinmez.)
  5. TWRP Install sekmesinden FulmicsROM-6.6.zip zipini yükleyin.
  6. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Telefonunuz Fulmics 6.6 yüklü olarak açılacaktır.

Ekran Görüntüleri:

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Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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  • yusuf

    merhabalar g3 32gb cihaza fulmics v6,9 kurup da sorunsuz bir çalışan var mı

  • Nasos

    Yapımcı kişi birazcık LG G5’e yöneleceğini belirtti. Biz de bekliyoruz.

  • ibo

    ?.

  • ibo

    şarja taktığımda ekran ışığı sonmüyor bir türlü nasıl hallolur?

  • ibo

    STOCK OLARAK ORJİNAL ROM FLASHLANABİLİYOR. marshmallow linki:https://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/stock-d855-30b-images-kdz-flashables-t3282012

    ha illa kdz flashlayacam diyorsan da orjinal lollipop u twrp den flashlayacaksın onu da arat xda ya da başka yerden bulursun . orjinal rom olamayınca flashtool tanımaz telefonu.

  • mustafa soylu

    6.8 de yapıyor güncelleme ile 6.9 yapın sorun çözülüyor

  • Yusuf Kantarcı

    Kardeş 6.6/ 6.7 bunları nerden yükledin güncellemelerde görünmüyor ?

  • Yusuf Kantarcı

    Merhaba Bu rom nerdeyse ciktigi ilk zamanlar yuklemistim simdiye kadar gayet de memnundum ama bugün telefonu sarja takip actigimda wallpaperin gittigini gordum sonra bildirim cubugunu cektigimde sadece bir ust kismi geldi acinca bildirim falan da gelmedi tus kombinasyonlarinin yeri degismis ve geri tusu haric digerleri calismiyor ne yapabilirim. Herhangi bir mail bulamayinca buraya yazdim lutfen yardim edin( Root + Fulmics Rom D855 modeli) Telefon bildigin kafayi yedi :/

  • Fatih Turan

    fulmics romu başarılı bişekilde kurdum ama orjinal roma geri dönmek istiyorum flashtool ile yüklemek isteğimde telefonu download mode alıyorum telefonda “do not unplug the usb connection until the process is complete” yazıyor zanedersem bi sorun olduğunu yazıyor yinede yapılacak işlemleri uyguluyorum lgsupport tool programını açıyor %5 lere geldiğinde hata veriyor bu arada telefonda hiç bir hareketlilik olmuyor yardımcı olabilirmisiniz orjinak roma dönmek istiyorum

  • Yunus Kaplan

    lg g3 fulmics android 7.0 ne zaman gelecekk

    • LG G3 Fulmics rom olarak en son 6.7 sürümünü aldı. Android 7.0 tabanlı Fulmics ROM’un çıkması zor gibi çünkü LG G3 Android 7.0 desteğini almayacak.

  • ANAR Huseynov

    6.6 yükledim 6.7 update geldi. Cache ve Dalvik Cache dizinlerini wipe-lam lazimmi update için?

    • Ahmet DİZDAR

      Sadece Cache ve Dalvik Cache wipelayıp devam edebilirsiniz ya da temiz kurulum için Internal ve SD hariç wipe yapıp kurabilirsiniz

  • ANAR Huseynov

    Dünən yüklədim çox bəyəndim üstünlükləri var. knookda limit 6dan 3e düşüb. dizayn və effekt çöx gözəldir. lgdestek təşəkkürlər.

    dun gece yukledim hic bir sorun yok…hi zli ve guzel effektli. ustelik knook-da limit 6dan 3e dusmus. herkese tavsiye ediyorum. lgdestek ekibine tewekkurler

    p.s 6.7 update var artiq
    https://uploads.disquscdn.com/images/00a5b6a26c2ec2fed8891b2a69a58122308019569d11389e727d60d6c2607968.jpg

    • Ahmet DİZDAR

      xahiş edirik. gülə gülə istifadə

  • Nasos

    Henüz gelmedi gelince site bilgilendirecektir.

  • fourkain

    Hocam 6.7 kullanıyorum. Farklı kernellar yüklediğimde root gidiyor. Supersu yu twrp den flashliyorum bu seferde tel açılmıyor. Nasıl çözerim? Teşekkürler

    • Ahmet DİZDAR

      Fulmics kerneli stock tabanlı ise kernelin tabanını değiştirmek brick olayına götürebilir. Kernel olarak uygun olarak Dorimanx olabilir, onu deneyiniz.

    • ibo

      kernel yüklemeyin kafayı yiyiyor

  • Şemsettin Ekici

    Ekran görüntüsü almiyor nasıl çözebiliriz bunu

    • Ahmet DİZDAR

      Ekran görüntüsü için arkadaki ses kısma tuşu ile kilit tuşunu kullanın. Eğer çalışmazsa quick memo ile almayı deneyin

    • ANAR Huseynov

      bende hec bir sorun yok

  • mehmet sahin

    Radyo yu aktif olarak çalıştırabilen varmı süs mü yoksa?

  • devrim

    6.6 yı kurdugumda hemen 6.7 uyarısı vedı 6.7 yi kurdum. ben begendim. hiç kullanmıyacagım uygulamaları en basından kurmadım. mecbur kurulanları da sd maid ile dondurdum. orjınal rom da 1 gunu zor cıkarıyordum(6.0)
    normal kullanımda(wi fi hep acık) 2 gun tam gordum.
    ama bende fotograf cekerken ince bi kasılma oluyor.
    ve bu g3 lerde en can sıkıcı(kendi fikrim) root yapınca sim görünmüyor. bu da hep geri adım atmama sebep oluyor işte.

  • Salih Ocak

    Arkadaşlar bendede 6.6 yüklü güncellemelri kontrol ettiğimde 6.7 güncellemesi var yüklesemmi yüklemesemmi diye tereddütte kaldım yükleyen arkadaşalr olumsuz veya eksik bişeyle karşılaştımı birde güncelleme yapsam herhangi birşey silinirmi tşk

    • Nasos

      Yüklemenizi tavsiye ederim. Hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri oldu.

  • Salih Ocak

    Selamün aleyküm arkadaşlar bende bu romu yükledim dediğiniz gibi harika ama bende bir kaç gündür kendi kendine donmalar ve kapanmalar başladı bunlar olduğu zaman bataryayı çıkarıp takmadan telefonu açamıyorum böyle bir sorunla karşılaşan varmı ve çözümü nedir acaba tşk

  • Yunus Kaplan

    ben fulmics 6.7 yi indirdim çok güzel ama şarjı diğer romlara(fulmics 6.5 – 6.6) kıyasla daha az gidiyor(çabuk bitiyor) bu düzeltilirse çok çok güzel olur. (tel: lg g3 16gb) 🙂 🙂

    • Nasos

      7.0 sürümü ile sorunlarınız ortadan kalkacaktır umarım. 🙂

  • Suat Öksüzer

    Bende 6.5 yuklu ota dan gellmdı 6.6 gelmesı lazım deılmı

    • Nasos

      6.6 Full ROM olarak yayınlandı 0’dan kurmanız gerek.

  • RAHMİ TOPAL

    dosya yöneticisi yok arkadaşlar sizde sıkıntı oldumu

    • Suat Öksüzer

      Bnde de yoktu tekrar yukledım geldı

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