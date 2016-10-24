Merhaba sevgili LGDestek.NET takipçileri, sizlere daha önce LG G3 Fulmics Rom 6.5 Kurulum Rehberi makalemizde LG G3 için yayımlanmış en çok kişiselleştirilebilen custom ROM olan Fulmics v6.5’i tanıtmıştık. Dün itibari ile Fulmics ROM’un geliştiricisi Fulmics ROM v6.6 sürümünü yayımladı. Bu makalemizde yayımlanan bu yeni güncellemede nelerin değiştiğini ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı detalı bir şekilde bulabilirsiniz.

Fulmics ROM v6.6’nın Özellikleri ve Yenilikleri:

v30N Marshmallow tabanlı

Eylül 2016 Google Güvenlik Yaması

LG G5 UX 5.0 arayüzü

Çoklu operatör desteği

Root, busybox ve init.d desteği

Pil, performans ve hafıza iyileştirmeleri

Sqlite desteği

LG G5 özellikleri: Time-lapse kamera Snap Mode kamera Efektli video düzenleyici

Mini görünüm modu

Fulmics ince ayarları

Fulmics HUB

Fulmics OTA

APM (Advanced Power Menu: Reboot, Hot Reboot, Recovery, Safe Mode)

Camera: 60 FPS (FullHD), 64Bit (4k), 100% Quality (jpeg)

Fulmics 6.6’daki yenilikler:

QuickMemo+ v5.0.16

VIPER4Android v2.5.0.5

Aroma Yükleyiciye Root Modu eklendi (system/systemless)

Çift simli modeldeki ağ değişimi sorunu düzeltildi

Kamera sorunları giderildi. Tam olarak çalışan LG G5 kamerası

Mikrofon ve hoparlör sorunlar giderildi

QuickMemo+’daki Google senkronizasyon sorunu düzeltildi

MirrorLink’in kapanma sorunu düzeltildi

Bazı uyumluluk sorunları düzeltildi

İndirmeler:

LG G3’ünüzü bir LG G5’e dönüştürmek için aşağıdaki talimatları izleyin!

Fulmics v6.6 Yükleme Rehberi:

Rom dosyasını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. (Eğer zaten telefonunuzda Fulmics’in önceki sürümlerinden birini kullanıyorsanız sadece Cache ve Dalvik Cache dizinlerini wipelamanız yeterli. Bu şekilde hiç bir veriniz silinmez.) TWRP Install sekmesinden FulmicsROM-6.6.zip zipini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Telefonunuz Fulmics 6.6 yüklü olarak açılacaktır.

Ekran Görüntüleri:

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