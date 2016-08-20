LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde ortaya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde oluşan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir kaç aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar, yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5 SE ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5 SE gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

  Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz, diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

DOA değişim nedir? Swap işlem yapılmış ne demek? Hangi telefonlar için değişim işlemi uygulanıyor? gibi sorulan cevaplarını; LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek? makalemizde detaylı olarak anlattık, okumanızı tavsiye ediyoruz.

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  • Yunus Emre

    bundan 1 ay önce LG G4 telefonumu anakart yanmasından dolayı servise gönderdim şimdi ghost screen sorunuyla karşı karşıyayım telefonu garantiye yollayıp iade istesem nasıl bi cevap alırım cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  • serkan şinik

    merhaba servisten lg g3 cihazımı bugün aldım anakart ve batarya değişmiş halde serviste kontrol ettim telefonumu alt ve üst kasada çatlak oluşmuş alt kasada çatlak mikrofon girişinde nasıl bir cevap gelir acaba iyi günler

  • Verdiğiniz servisin internet takip sayfası varsa.. İlerleme sürecini takip edebilirsiniz.

  • Haydar Şafak

    Merhaba ben de yarın servise lg g4 cihazimi gohst screen nedeniyle vermek istiyorum nete girince asiri derecede iz birakiyor lg turkiye garantili cihazim stoklarda parca kaldi mi acaba tahmininize gore yoksa az daha bekleyip mi gondersem

  • bobma

    merhaba lg g flex 2 cihazım 12 gündür yedek parça bekliyor diyordu 4 günden beri de onarımı yapıldı diyor ama servis cihazımı hala göndermedi böyle bir şey başınıza geldimi daha önce sebebi nedir bilen var mı arkadaşlar servise ulaşmak münkün değil

  • besiktas6565

    ben lg g5 telefonum ghost ekran hatası ile servise verdim sizce g6 çıkınca değişim talep etsem g6 alabilir miyim admin lütfen acil cevap telefonu satıcam yoksa

    • Ahmet DİZDAR

      Bu mümkün değil.

    • Emre Özbay

      bencede mümkün değil, g5 halen satılmakta üretimi durmuş değil, yani yedek parçası bulunur. sen dua ette çabuk tamir etsinler.

  • besiktas6565

    ben lg g5 telefonum ghost ekran hatası ile servise verdim sizce g6 çıkınca değişim talep etsem g6 alabilir miyim

  • bobma

    merhaba lg g flex 2 cihazım 12 gündür yedek parça bekliyor diyordu 4 günden beri de onarımı yapıldı diyor ama servis cihazımı hala göndermedi böyle bir şey başınıza geldimi daha önce sebebi nedir bilen var mı arkadaşlar servise ulaşmak münkün değil

  • besiktas6565

    ben lg g5 telefonum ghost ekran hatası ile servise verdim sizce g6 çıkınca değişim talep etsem g6 alabilir miyim

  • alican

    Merhaba, Lg g3 telefonum yazınızda belirttiğiniz gibi açılırken logoda kalıyor ve ilerisine gitmiyor. Cihazımdaki dosyalarımın yedeklemesini yapmamıştım ve anakart değişiminden önce servisde yedekleme imkanı olabilir mi? Teşekkürler.

  • süleyman

    lg g4 telefonumu 25.01.2017 tarihinde telefonumu başlangıçta logoda donma sebebiyle servise gönderdim 27 sinde ana kart değişimi diye not düşmüşler ana kart bekleniyor diyor ne kadar sürer acaba tamirin tamamlanması yada g4 yerine g5 değişimi olur mu bazı arkadaşlarda olduğu gibi ?

    • Şuanda servislerde G4 anakartı mevcut sanırım. Eğer ellerinde anakart varsa sorununuz kısa sürede çözülür. Stoklarında parça yoksa bir süre stok bekler cihaz. Daha sonra değişime girer. LG’nin elinde g4 varsa size yeni cihaz olarak gönderir. Firmanın elinde g4 yok ise, stoklarında g5 varsa g5 modeli gelir. yani tamamen stok meselesi.

      • süleyman

        Anladım teşekkür ederim cevabınız için.

  • must97

    Hocam Merhaba, bende bi kaç güne kadar g2 cihazimi servise göndericem de size birinci göndermeniz demi değişimm hakkı geldi ve ya bi kaç kere gönderdiniz mi ve hangi sebepten gondermistiniz , şimdiden teşekkürler

  • çerkez

    merhaba Lg 4 kullanısıyım gecen hafta kamera görüntü netliği ve donma problemiyle cihazı servise bıraktım netten takip ediyorum şu an anakart bekliyor anakart değişince gördüğüm kadarıyla sorun hep devam etmiş telefonu ne almak neden kullanmak istiyorum soğudum yazılanları okudukça ayrıca servis çalışanları da bir o kadar ukala tekrar gitmek bile istemiyorum

  • Evet dahildir.

  • kje

    Oncelikle meraba bende 2 senedir lg g3 kullanisiyim. Telefonum 1 aydir % 66 olunca kapanıp açılıyordu. Son 3 gündür düzgün kullanamıyorum bile. Bu sabah tel kapandı ve otomatik olarak lg logosu geliyo ve kapanıyor bu işlem sürekli tekrar ediyor batarya sim kart hafıza kartını söktük suan duruyor öylece. Garantisi doldu 2 sene şimdi bu telefonu yaptırmak için para mı vericez ???bu lg nin sorunu değilmi yani aldığımız yere goturursek duzeltirlermi üst model falan istemiyorum sorunum çözülsün yasa yeni lg g3 gelisin yeter. Bide telefonu lg almazsa garanti bitti diye ne kadara yaptırabilirim ve tel kapanıp açıldığında sürekli şarj başkaydı yeni batarya da alayım mi ?????? alacaksam da geji mi orjinal mi alayım geji daha iyi diyenler var?????

  • bobma

    merhaba lg g flex 2 marka cihazımı garantiye gönderdim yedek parça bekleniyor diyor eğer değişim kararı çıkarsa g5 ile değişim yapma ihtimalleri var mıdır

    • LG G Flex 2 modeline karşılık LG G4 verilebilir ancak LG G5 modelinin verilmesi çok düşük bir ihtimal olarak gözükmektedir. Zira G Flex 2 ve LG G4 SD808 işlemci kullanıyorlar ve bu yüzden birebir değişim olmaları muhtemel ancak LG G5 SD820 kullanarak kendini G Flex 2’den daha üst seviyede olduğunu gösteriyor.

  • Isınma ve donma olayları genellikle yazılıma bağlı olur ve hard reset atarsanız bi nebze olsa da geçer ancak SD kart okumama hatası genellikle donanımsal olduğu için parça değişimi yapılır.

  • Emine Şenol

    Merhaba Lg g3 cihazımda şarj giriş ve sensörün üstünde çatlamalar oldu. Servise verdiğimde kasadaki normal çizikler yüzünden kullanıcı hatası olarak değerlendirildi. Bu konuda ne yapabilirim? Antalyada yaşıyorum

    • LG G3’te oluşan çatlaklar kroniktir ve kullanıcı hatası ile oluşmaz. Eğer telefonda darbeye bağlı ezik vs varsa servis bunu görüp kullanıcı hatası demiş olabilir ancak yoksa servis sizi başından atmak istemiş. Sizin yapmanız gereken tek şey THH’ye başvurup şikayette bulunmaktadır. Mahkeme kararı ile kazanan siz olursunuz.

  • Bakarlar çünkü vintek ve şengüller LG’nin TR merkezi servisleridir.

  • Resul Yusuf Yeşilyurt

    Merhaba. G 3 cihazında kasa çatlakları oluştu. Şarj %90 %80 iken %5 e düşüyor. Aşırı ısınma mevcut ve ısındığı zaman ekran rengi sarılaşıyor. Klavyeyi kapatmama rağmen ekranda siyah ekran kalıyor ve aynı olay aramalarda da mevcut. Servise gönderdim. Nasıl bir işlem uygulanır yardımcı olursanız sevinirim

    • Servis G3 ile ilgili parça temin edemezse (ki bu zor çünkü piyasadan kaldırıldı) LG G3 ile değişimi yapılır ya da LG G4 modeli verilebilir

  • LG G Flex 2 markaya yakın bir model olarak LG G4 veya LG V10 bulunmaktadır. Model değişimi yapıldığında bu iki modelden birini vermeleri muhtemeldir ancak öncelik parça değişimi olacaktır.

    • bobma

      hocam g5 ile değişim yapma ihtimalleri var mıdır

  • Anıl Burak Sönmez

    Merhabalar öncelikle g4 cihazimin 25.11.2016 ankart degisimi yapildi ve bu ocak 20de cihazımda hayalet ekran olustu bunun inde servise verdim ve bikaç sorun daha vardı onlarla ilgili hiç bisey yazilmamıs sadece panel degisimi ve yazılım sorunu yaziyor siparis verilcek diye yaziyor benim cihazimin degisme ihtimali nedir full kutu olarak servise verdim cihazimi bunun durumu ne olur 2 parca degisti 2 ay içinde lütfen bilgi verirseniz cok memnun olurum

    • Yüksek ihtimalle parça değişimi olur. Serviste 20 iş günü süresinden fazla kalırsa telefon değişimi yaparlar ya da siz THH’ye şikayet edip para iadesi talebinde bulunabilirsiniz.
      (Faturada yazan miktar geri iade edilir.)

  • Kurban Ç.

    LG G4 kullanıcısıyım telefonum şarjdayken bootloop sorunu oluştu. 1 ay öncesinde abimde de olmuştu fakat ona G4 gönderdiler. Ben yarın götürücem servise sizce G4 mü verirler G5 mi ve ne zaman geri gelir tahmini

    • Parça varsa yüksek ihtimal anakart değişir ve gönderirler. Servisin telefonu tamir etme süresi 20 iş günüdür ve bu yaklaşık 1 aya tekabül ediyor.

  • Volkan Akkoç

    Merhaba iyi günler g4 telefonumda ghost screen sorunu vardı pek dikkate almadım kullanmaya devam ettim bugünde açılma ekranında takılı kaldı açılmıyor şuanda garantiye yollamak istiyorum garantimin bitmesine 6 ay var bu değişime engelmidir birde LG G5 SE nin pembe modelini mi almak zorundayız bir erkek olarak pembe kullanmak istemiyorum renk seçimi yapabilme şansım var mı teşekkürler

    • Stoklara LG G4 modeli girdiği için değişim olduğunda size LG G4 vereceklerdir. 6 ay sürenin kalması değişime engel değil ancak öncelik parça değişimi olur.

  • Selim Yurtseven

    Merhaba, ben bir g3 kullanıcısıyım. Telefonum son günlerde iyice yavaş şarj olmaya başladı. Pilin tamamen dolması bazen saatler sürüyor ve marshmallow güncellemesi sağolsun su gibi akıp bitiyor. Aynı zamanda tüm g3’lerde olduğu gibi mikrofon kısmı çatladı ne zaman kulaklık taksam temassızlık oluyor bazen algılamıyor bazen mikrofonsuz kulaklığımı mikrofonlu gibi algılıyor ana ekranda google launcher3 diye bir şey beliriyor. Isınma sorunu da işin cabası.. Şimdi benim sorum; garantimin dolmasına bir kaç ay var daha ve telefonsuz en fazla 10 gün durabilirim. Gidip bu sorunları belirtsem ve direkt telefon değişim talebinde bulunsam nasıl olur? Eğer kabul ederlerse kaç gün içinde elime ulaşır? Biraz uzun oldu ama dönüş yaparsanız çok sevinirim bu işlerden pek anlamıyorum

    • Bu konuları servis ile birebir görüşmeniz lazım. Size en yakın servise uğrayıp işlemleri yaptırabilirsiniz. stoklarında parça varsa kısa sürede sorunu çözeceklerdir.

  • kadir

    https://uploads.disquscdn.com/images/d387aee3e48547457e3fe12cbc6ffd57b33264d2fd2aff855f8133dbb80301af.png

    Merhaba , LG G4 cihazımı dün servise verdim bootloop sorunu ve goost screen problemindenden dolayı. bugün servis bu sekilde güncellemiş ürünün durumunu . Sizce cihaz degişimi olurmu?

  • kadir

    https://uploads.disquscdn.com/images/d387aee3e48547457e3fe12cbc6ffd57b33264d2fd2aff855f8133dbb80301af.png

    LG G4 cihazımı 2.el almıstım 1 yıl LG TR GARANTİSİ kalmıs , 3 gün kullandım bootloop sorunu oldu bi kere açıldı fakat dikkat ettigimde goost screen sorunu da vardı . dün lg servisine verdim bugün bu sekilde güncellediler.sizce değişim olurmu? onarım mı yapılır?

  • Gönderdiğiniz servise telefon açabilir veya internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    • byza eker

      gönderdiğim servis telefonları açmıyor , bi yerde okudum internetten takip ediyorum dedi onu nasıl yapacağım ??

  • Hursit Ozcan

    Merhabalar Daha öncede Yazmıştım Lg G5 Gold Cihazım degisime girdi ve onaylandi LG Türkiyeyi Aradigimda stok bekliyor deyipduruyorlar bugünde aradıgımda cikıs bekliyor diyorlar telefonum sizce kac gun icerisinde elimde olur bununla ilgilide bilgi paylasimi yapamiyoruz diyorlar. Simdiden tesekkurler Kolay gelsin.

    • Buna kesin bir şey söylemek doğru olmaz ancak merkez, servislere haftasonu depo sağlar ve servisler de çıkışlarını haftaiçi yapar.

  • omur

    LG G3 ü bugün garantiye verdim ilk önce mavi ekran verdi sonra kapandı ve sadece ledler yandı ekran gelmedi cihazın alt ve üst kısımlarında çatlak var arada kendi kendine titiriyordu sizce telefon değişim kararı çıkarmı ?

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