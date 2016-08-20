LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde ortaya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde oluşan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir kaç aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar, yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5 SE ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5 SE gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

  Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz, diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

DOA değişim nedir? Swap işlem yapılmış ne demek? Hangi telefonlar için değişim işlemi uygulanıyor? gibi sorulan cevaplarını; LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek? makalemizde detaylı olarak anlattık, okumanızı tavsiye ediyoruz.

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  • Nuray Cigilli

    Merhaba benim Lg G3 D855 telefonumu ekran kararmasi şikayetiyle servise goturdum G5 gelme ihtimali varmı

  • Umut

    İyi günler . V10 garantiye verdim değişim yapacaklarını söylediler .Tekrar v10 mu gönderirler yoksa başka bi cihaz mİ . Üzerine para vererek başka cihaz alabilir miyim

  • Doğan Doğmuş

    Merhaba 1 hafta once meydana gelen ghost screen ve sonrasinda bootloop sorunu yuzunden lg g4 model telefonumu dun servise gonderdim acaba degisim yapilacakmi yada ana kart mi onarilacak ?

    • Atılay Kurt

      bende de senin tam dediğinin aynısı oldu adamlar büyük ihtimal anakartı onardı cihazınız tamir edildi alabilirsiniz dediler sonra adamlara dedim telefonumda ghost screen sorunu da vardı bi bakabilir misiniz adam bana dediki eğer o sorun sadece ekran ısındığında olup sonra geçiyorsa onu sorun olarak kabul etmiyoruz dedi akşama doğru bidaha aradım adam evet öyleymiş cihazınızı alabilirsiniz dedi hiç bir şey değişmedi lg neden böyle bir karar vermiş anlamadım

      • Erdi Çelik

        Hangi servis söyledi bunu acaba? Ben de göndereceğim garantiye o yüzden sordum. Yoksa her servis aynı şeyi mi söylüyor? Eğer öyleyse lg’nin bittiğinin resmidir. Telefonumdan çok memnundum ama bu kronik sorunlar yüzünden bir daha lg alacağımı sanmıyorum.

  • Ali

    Lg g3 cihazim degisime gitti yeni urun beklebiyor diye mesaj geldi g5 verme ihtimalleri var mi bilgisi olan veya yakin zamanda degisim yapan birisi cevap verebilirmi litfen

  • Vahit Kurun

    Merhabalar; Benim 2015 Eylülde alınma LG G3 32GB 3GB Ram D855TR GOLD modeli cihazım 2016 Mart Ayında Ekrandan dolayı Değişim olarak geldi. Şimdi ise Şebeke Sinyal zayıflığı var aynı hat aynı başka bi cihaz aynı yerde full çekerken bu yarım çekiyo bazen gsm(e)e geçiyor normal veya yarım çeken yerde ise hiç çekmiyor. Bide eskiye göre biraz daha çok ısınıyor. Android sürüm 5.0 Yazılımsalmı veya garantiye gönderirsem ne olur acaba Yardımcı olursanız. Şimdiden Teşekkürler.

  • Şeyhmus Yaşedici

    Merhaba benim g3 stylus degisime girdi g5 verirlermi acaba??

  • Furkan Hiphop

    29.03.2016da aldığım g4 telefonum 04.03.2017 tarihinde bootloop hatası verdi ghost screen sorunu vardı ama ben fazla büyütmemiştim ghost screen var bootoop var ben değişim talep edebilir miyim bide 20 iş gününü illa kullanmak zorunda mı garanti ? pazartesi günü fırat elektronik lg servisine gidicem değişim talebinde buluncam

    • Şeyhmus Yaşedici

      Merhaba bengim g3 stylus cihazim degisime girdi g5 verirlermi acaba?

  • Berkay Sipahioglu

    Benim telefonum durduk yere elimde dondu ekrani kilitlerken acarken yavasladi ayrica o kadar yavastiki dokunmatik basmadi format felan attim batarya cikaip taktim defalarca sonunda duselir gibi oldu geri bozuldu surekli boyle oldu telefon acilirken bazen logoda kaldi acilsada telefo yavasladi ve dokunmatik basmadi servise verdim gaeantiye ekrani degisti batarya degisti yazilim guncellendi daha bugun aldim ama hala lg logoda kaliyor ve acilsada gec aciliyor telefon yavas oluyor ve dokunmatik basmyor bazen kendine geliyor sonra hemen geri bozuluyor ne yapmam gerek telefonum lg g3

  • Servis ile iletişime geçin. Gerekirse thh başvurusu yapıp para iadesi alın.

  • Eren Kurt

    Selamin aleykum brnim Lg g3 telefonum var kasa caklakligi, ses tusu bozuklu, ve isinma sorunu var garantiye gondersem g5 mi verirler.

  • Beyza b

    Merhabalar, LG G2 telefonumu wifi ve bluetooth açılmadığı için servise gönderdim. Ana kart değişecek büyük ihtimal ana kart kalmadı cihaz değişimi yapılabilir dediler. Sizce ana kartın bulunma ihtimali nedir? Eğer cihaz değişimi olacaksa bununla eş değer bir telefon verilir dediler, fiyat olarak mı eş değer demek oluyor özellik olarak mı? Fiyat olaraksa 2 sene önce 1400 küsüre alınmıştı. Yarımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

    • LG Stylus 2 veya LG G3 gönderilebilir.

  • Beyza b

    merhaba telefonunuz geldi mi, 25 gün olmuş?

  • ibrahim

    yalan haber degistirmiyorlar insan kandırıyorlar

    • Yazar Cnr

      garanti olarak lg nin üzerine tanımam çok ilgililer değişimse değişim tamirse tamir müşterilerini hiç üzmüyorlar

      • Emre Baysal

        LG berbet bi marka bootloop sorunuda telefonu değil sadece anakartı değiştirdiler. Hayalet ekran sorunum var servise bile kabul etmiyorlar neymiş ekranda kalıcı sararma olacakmış.

  • EmreK

    Merhaba, LG G3 telefonumu donma-ısınma-mavi ekran hatası nedeniyle servise verdim. Servis tarafindan ana kart, panel ve pil sorunu tespit edilmiş ve LG den yedek parça bekleniyor diye durum güncellenmiş. Değişim ya da para iadesi durumu olabilir mi ?
    saygılar.

  • emre

    arkadaslar 13. iş gününde sıfır g4 gönderdiler. cihazın simdilik hic bi sıkıntısı yok. yayında emeği geçen herkese teşekkürler

    • EmreK

      Hocam hangi modeli servise gonderdiniz ve hangi sorunlar vardi telefonunuzda ?

      • emre

        telefonun dokunmatiği çok iyi değildi. bigün tamamen gitti. garantiye verdim bende. cok beklerim sanıyodum ama stokta varmış sanırım. g4 tü benim cihazım

      • emre

        g4 ümü gönderdim dokunmatiği çalışmıyordu. yenisini gönderdiler yapmak yerine

  • berke123

    Delta ssrviside yapıyor mu aynı değişimleri

    • Fatih Yılmaz

      UstaBen telefonu hepsiburadadan aldim delta evo garantiside yapiyormu bunları bilginiz varmı

      • berke123

        Zor kardeşim sana ücret bile talep edebilirler benim telde fonotel Garantili şirket Batmış

  • emre

    telefonu bi sabah açtım ve dokunmatiği çalışmıyordu haliyle bende servise gönderdim. ayın 3 unde. ve dün servisi arıyarak benim telefonumda ki gelişme nedir dedim. onlarda bana ayın 4 ünde değişim kararı çıkmış dedi. bende dün akşam lg servisine giderek telefonumu ne zaman ulaştırırsınız dedim. 90 iş gününden falan bahsettiler. acaba gerçekten 90 gün mü yoksa 20 iş günümü.. ,

    • berke123

      Hangi Servis bu telefon degisimleri uzun suruyor biraz ondan demis olabilir ler

  • emre

    g4 um için değişim kararı çıkmış bu ayın 3 ünde teslim etmiştim kaç günde elime ulaşır.

  • berke123

    Lg g4 uretimi durdu diye duydum ama asli var midir hocam ? G5 icin cok heveslendim insallah gelir ruyama felan girdi o derece :))

  • berke123

    Selamun aleykum hocam lg G4 Telefonu mu bootlop sorunu yuzunden servise gonderdim lg g5 gelme sansi var mi yaklasik 2 hafta oldu gondereli ?

    • Bu durum stoklara bağlıdır. Ana kart varsa değiştirilir. Ana kart yoksa G4 varsa yeni telefon gelir. G4 yoksa g5 gelme ihtimali var.

      • berke123

        G4 uretimi durdu diye birsey duydum asli var midir ki ? Cok heves ettim insallah G5 gelir :))

    • Yazar Cnr

      bana g5 se geldi

  • Dogukan

    Elimde g3 bulunmakta fakat kasa kronik olarak 4 yerden çatladı acaba garantiye yollarsam g4 ya da g 5 yollarlar mı ?

  • Sena

    Merhaba lg g3 üm var ve ne orjinal sarj aletiyle ne de baska bir sarj aletiyle sarj olmuyor ne yapabilirim

  • Alper T

    LG G2 model telefonumu değişim isteyerek teknosa vasıtası ile garantiye yolladım ve bana bayi evrağı kargo ile gönderildi şeklinde mesaj geldi bu ne demek oluyor bilen var mı para iadesi isteyebiliyor muyum.

  • Alper T

    ”””BAYİ DEĞİŞİM EVRAĞI KARGO İLE GÖNDERİLDİ”””’ diye mesaj atıldı lg g2 model telefonumu garantiye yollamıstım değişim isteyerek bu ne demek oluyor bilen varmı bayide değişim için onaymı verildi cıhazı teknosa vasıtasıyla yollamıstım bırısı acıl bılgı verebılırmı

  • Sinan KAVRAZLI

    Merhaba,

    G2 telefonum değişime girdi 25 iş günü oldui ama hala net bir bilgi vermiyorlar. Stok bekleniyor koreye bildirildi felan. Artık beklemekten sıkıldım ellerinde stok yoksa üst modelini vermek zorunda değiller mi ? Benim haklarım nelerdir öğrenmek istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim ?

    • must97

      Hocam merhabalae bi sorum olacakti.Bende de g2 var bende servise gonderecem ama size ne sebepten dolayi degisim hakkı verdiler ve kacinci göndermeniz de şimdiden teşekkürler..

      • Sinan KAVRAZLI

        İlk göndermem anakarttan dolayı değişim oldu

  • serkan şinik

    merhaba lg g3 telefonumda kasa çatlağı yüzünden telefonu servise verdim ekran bekleniyor diye not düştü şuan ekran (gold) mevcut mu ? iyi günler

    • Dogukan

      Bende kasa çatlağı nedeniyle yollamak istiyorum acaba üst model yollarlar mı ?

  • Şükrü Caymazoğlu

    Merhaba Servise 2. kez aynı sorundan ötürü verdiğim ve 2. kez değişim onayı alan LG G4 telefonum G5 ile değişir mi?

  • bobma

    merhaba lg phone firmware sitesinden rom indiremiyorum neden acaba yardımcı olurmusunuz

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