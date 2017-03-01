LG G6 ekranı, yuvarlak köşeli olmasıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. 5.7 inç ekrana sahip telefonun uygulamaları ve ana ekranın köşeleri tamamen oval olarak dizayn edilmiş. Köşelerin oval olması tasarım açışından göze oldukça hoş ve telefona farklı bir hava katıyor. Bu özellik şimdilik sadece LG G6 ile hayatımıza girdi, fakat sizde akıllı telefonunuzun ekranının köşelerini bir program yardımı ile oval yapabilirsiniz.

Cornerfly Uygulaması İle Köşeleri Oval Yapmak

Conerfly uygulaması ile ekranınızı alışılmışın dışında oval olarak yapabilirsiniz. ConerFly uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Cornerfly Ekran Görüntüleri

Cornerfly Ayarları Nasıl Yapılır?

Cornerfly Uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra aşağıdaki ayarları sırası ile yapınız.