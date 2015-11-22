Akıllı telefonlarımızda animosyon geçişleri standart olarak 1x ölçeğin de geçiş hızları vardır. Bu geçiş hızlarını iki kat daha hızlı yapabiliriz ve akıllı telefonlarımızda gözle görülür derecede bir hızlanma olduğunu söyleyebiliriz.

Bunu yapmak için ilk önce LG akıllı telefonlarımızda’Geliştirici Seçenekleri’ ni açmamış gerekiyor. Geliştirici seçeneklerini aşağıda ki adımları takip ederek aktif edebilirsiniz.

1-) Ayarlar> Genel> Telefon Hakkında> Yazılım Bilgileri / Bu bölüme girdiğimizde aşağıda ki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda yapmamız gereken bir işlem var, ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi ‘Yapım Numarası‘ yazan yere 7 kere tıklıyoruz. Zaten ekranda da size uyarı verecektir ve 7 kere tıkladıktan sonra ‘Geliştirici Saçenekleri‘ açılacaktır.

2-) Geliştirici seçenekletini açtığımıza göre sırada telefonumuzun animadyon geçiş ölçeği sırasını hızlandırmaya geldi. Şimdi Geliştirici Seçeneklerine ulaşmak için şu yolu takip edin; Ayarlar> Genel> Geliştirici Seçenekleri> Geçiş Animosyon ölçeği / Bu kısma tıkladığımızda küçük bir ekran açılacak. Açılan ekranda ‘Animasyon ölçeği .5x’ seçiyoruz.

Yapmanız gereken tüm işlemler bunlar. Başka bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor, bu işlem sayesinde uygulama geçişleri ve uygulama açılış hızları iki kat artmış oluyor. Bu işlem cihazınıza hiç bir zarar vermez.

Lütfen Geliştirici Seçeneklerinde hiç bir işlem yapmayınız, bilmediğiniz ayarları değiştirmek cihazınıza zarar verebilir.